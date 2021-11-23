Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 ноября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 23 ноября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 12,5 тыс.

В Украине по состоянию на утро 23 ноября зафиксировано 12 729 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 720 человек, 23 107 пациентов поправилось.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 055 человек, а 270 258 человек вакцинировано против COVID-19. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 353 136 человек;

поправилось – 2 796 597 человек;

летальных исходов – 82 318;

проведено ПЦР-тестов – 15 595 737.

С начала вакцинальной кампании привито 12 914 335 человек, из них получили одну дозу – 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 025 360 человек. Всего проведено 22 939 693 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.