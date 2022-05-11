Лимонад в домашніх умовах: смачний напій нашвидкуруч

Як зробити лимонад з лимонів в домашніх умовах / Фото: Pexels

В теплу пору так хочеться випити чогось смачного. Для цього якнайкраще підійде домашній лимонад. Його можна приготувати з простих інгредієнтів, які завжди є під рукою. Читайте в матеріалі ТСН.ua як зробити лимонад з лимонів.

Домашній лимонад з лимонів готувати дуже просто. Є два перевірених рецепти, з якими справиться навіть недосвідчена господиня.

Домашній лимонад з м'ятою

Все, що вам потрібно:

1 лимон;

1 л кип'яченої води;

3-4 столові ложечки цукру;

2-3 гілочки м'яти;

лід (за бажанням).

Приготування не повинне викликати жодних труднощів:

Свіжу м'яту потрібно промити, подрібнити руками. Лимон нарізати тоненькими кружальцями. В графин чи банку додати м'яту та лимон, потім додати цукор. Залити гарячою водою і залишити на 30 хвилин. Остудити, за бажанням додати кубики льоду.

Домашній лимонад з запечених лимонів

Щоб приготувати цей незвичайний домашній лимонад, записуйте рецепт. Вам знадобляться такі інгредієнти:

6 лимонів;

2 склянки цукру;

1/2 склянки лимонного соку;

6 склянок води;

ваніль (за смаком);

свіжа м'ята (за смаком).

Приготування:

Лимони потрібно нарізати кружальцями товщиною 1 см, розкласти на деко для запікання та присипати цукром, ваніллю, збризнути невеликою кількістю води. Розігріти духовку на 170 градусів та помістити туди лимони на 30 хвилин (потрібно, щоб цукор карамелізувався). Подрібнити запечені лимони у блендері, скласти у графин і залити водою. Додати лимонний сік.

Через 3-4 години, коли смачний домашній лимонад настоїться, можна подавати його до столу, додавши 3-4 листочка свіжої м'яти.