Лимонад в домашніх умовах: смачний напій нашвидкуруч

В теплу пору так хочеться випити чогось смачного. Для цього якнайкраще підійде домашній лимонад. Його можна приготувати з простих інгредієнтів, які завжди є під рукою. Читайте в матеріалі ТСН.ua як зробити лимонад з лимонів.
Домашній лимонад з лимонів готувати дуже просто. Є два перевірених рецепти, з якими справиться навіть недосвідчена господиня.
Домашній лимонад з м'ятою
Все, що вам потрібно:
- 1 лимон;
- 1 л кип'яченої води;
- 3-4 столові ложечки цукру;
- 2-3 гілочки м'яти;
- лід (за бажанням).
Приготування не повинне викликати жодних труднощів:
- Свіжу м'яту потрібно промити, подрібнити руками.
- Лимон нарізати тоненькими кружальцями.
- В графин чи банку додати м'яту та лимон, потім додати цукор.
- Залити гарячою водою і залишити на 30 хвилин.
- Остудити, за бажанням додати кубики льоду.
Домашній лимонад з запечених лимонів
Щоб приготувати цей незвичайний домашній лимонад, записуйте рецепт. Вам знадобляться такі інгредієнти:
- 6 лимонів;
- 2 склянки цукру;
- 1/2 склянки лимонного соку;
- 6 склянок води;
- ваніль (за смаком);
- свіжа м'ята (за смаком).
Приготування:
- Лимони потрібно нарізати кружальцями товщиною 1 см, розкласти на деко для запікання та присипати цукром, ваніллю, збризнути невеликою кількістю води.
- Розігріти духовку на 170 градусів та помістити туди лимони на 30 хвилин (потрібно, щоб цукор карамелізувався).
- Подрібнити запечені лимони у блендері, скласти у графин і залити водою. Додати лимонний сік.
Через 3-4 години, коли смачний домашній лимонад настоїться, можна подавати його до столу, додавши 3-4 листочка свіжої м'яти.