МАГАТЕ посилить присутність на всіх АЕС України - Гроссі

Він наголосив на необхідності захисту АЕС.

Міжнародна агенція з атомної енергії посилить свою присутність на всіх атомних електростанціях в Україні на тлі російських обстрілів.

Про це написав у своєму Twitter гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, відбулася розмова між ним та українським міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Вони обговорили питання термінового створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів.

"Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури", - наголосив Гроссі.

До слова, раніше представники Міжнародного агентства з атомної енергії приїхали на всі українські АЕС, щоб надати персоналу підтримку та допомогу.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія може обстріляли три українські АЕС - Південноукраїнську, Хмельницьку та Рівненську.

У разі удару російських окупаційних військ по атомній станції України постраждати можуть країни, які межують з нашою державою. За словами голови НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, від напрямку вітру залежатиме і те, куди буде націлена радіаційна хмара.

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