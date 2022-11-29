Чим прибрати запах із холодильника, якщо довго не було світла

Постійне розморожування холодильників створюють умови для псування продуктів та утворення неприємних запахів в холодильниках та морозильних камерах. Як позбутися неприємних запахів, чим помити холодильник, щоб ці запахи зникли, читайте в матеріалі ТСН.ua

Через постійні відключення електроенергії страждає побутова техніка. Внаслідок розморожування холодильників утворюється застій вологи, яка псує продукти. Виникає неприємний запах. Інколи., щоб його позбутися достатньо холодильник добре помити, але не завжди це допомагає, не завжди є спеціальні побутові засоби під рукою. Пропонуємо скористатися народними способами боротьби з неприємними запахами.

Чим видалити неприємний запах в холодильнику

Оцет .можна розвести у воді та ретельно протерти весь холодильник.

.можна розвести у воді та ретельно протерти весь холодильник. Харчову соду краще розмішати з водою до кашкоподібного стану, нанести на стінки та полиці, через 30 хвилин змити.

краще розмішати з водою до кашкоподібного стану, нанести на стінки та полиці, через 30 хвилин змити. Перекис водню розпорошити по всій поверхні холодильника, через деякий час протерти насухо.

розпорошити по всій поверхні холодильника, через деякий час протерти насухо. Прибрати запах можна спробувати з допомогою лимона . Дієвим цей спосіб буде якщо потрібно позбутися запаху м'яса, риби, які вже почали смердіти. Для цього потрібно соком лимона змочити ганчірку чи губку та добре протерти стінки холодильника.

. Дієвим цей спосіб буде якщо потрібно позбутися запаху м'яса, риби, які вже почали смердіти. Для цього потрібно соком лимона змочити ганчірку чи губку та добре протерти стінки холодильника. Якщо скористатися нашатирним спиртом, можна "убити" зразу декілька зайців, тому що нашатирний спирт не лише бореться за неприємним запахом, а й ефективний проти мікробів та розчиняє жир. Але нашатирний спирт потрібно використовувати з обережністю. Спочатку потрібно скористатися іншими способами, наприклад, оцтовим розчином, і тільки лише, якщо запах після оцту залишився, використовувати нашатир. Потрібно змішати кілька крапель спирту в склянці води, і цим розчином протерти середину холодильника. Обов’язково повитирайте насухо чистим рушником та залиште холодильник провітрюватися на ніч. Обов'язково потрібно подбати про небезпеку — працювати з нашатирем потрібно в щільній медичній масці та гумових рукавичках. Тому вдаватися до нашатирю потрібно в крайньому разі, коли вже нічого не усуває запахи.

У випадку, якщо не має змоги помити холодильник, або навіть після миття смердючий запах залишився, варто скористатися речовинами чи продуктами з властивістю поглинати запахи

Як прибрати запах холодильника без миття

Щоб позбутися запахів можна скористатися продуктами та речовинами, які адсорбують запахи:

Соду насипати у тарілку та поставити у холодильник. Періодично соду потрібно міняти.

Цитрусовими. Розріжте свіжий фрукт на великі часточки, залиште приблизно на 2 дні. Цитрусові не лише вбирають запахи, а і є природними ароматизаторами.

Як відомо, хорошим адсорбентом є активоване вугілля, воно поглинає шкідливі речовини та запахи також. Для цього потрібно розтовкти декілька десятків таблеток активованого вугілля і залишити в холодильнику.

Скибочки житнього хліба розкладіть на тарілках на полицях холодильника. Але такий засіб допоможе тільки якщо ви попередньо вимиєте прилад.

Чудовим адсорбентом є і картопля. Вона працює так само як і цитрусові. Розріжте на декілька частин картоплину та розмістіть у холодильнику на пару днів.

Скористайтеся недовареним рисом для поглинання запахів на 5-6 днів у холодильнику, не більше. Якщо довше, він сам стане джерелом неприємних запахів.

Поставте горнятко з зернами кави у холодильник.

Розрізане яблуко теж можна залишити в холодильнику на декілька днів.

Сіль чи цукор помістіть у будь-якій місткості у холодильник на довгий час.

Якщо запхнути в холодильник папір, ще краще газету, вони також поглинатимуть запахи.

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