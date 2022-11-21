Як зробити свічку з мила та підручних засобів

Ще один варіант виготовлення свічки в домашніх умовах. Як зробити свічку з мила, читайте в матеріалі ТСН.ua

Через аварійні та планові відключення електроенергії в українських містах українці вимушені користуватися альтернативними засобами освітлення у темну пору доби. Найпростіше користуватися свічками, що і робили наші предки з давніх-давен.

Свічки з мила з’явилися завдяки французькому вченому Мішелю-Ежен Шеврелю, який запатентував свій винахід 1825 року. Такі свічки значно дешевші за свічки з бджолиного воску, тому одразу стали популярними.

Розповімо, як зробити свічку з мила, використовуючи лише підручні засоби

Для виготовлення свічки своїми руками, можна використовувати як господарське, так і косметичне мило, яке ми зазвичай використовуємо для миття рук. Також, вам знадобляться гніт з бавовняної нитки, столовий оцет та вода.

Як зробити мило зі свічки

Спершу подрібніть мило, натерши на терці або нарізавши ножем, та помістіть його у кастрюлю.

Залийте отримані шматочки гарячою водою або скип’ятіть воду разом з милом, поки воно не розчиниться. Якщо ви будете кип’ятити воду з милом, краще використати водяну лазню, поставивши кастрюлю у таз із водою в ньому.

Далі зніміть кастюлю з водяної лазні та додайте велику кількість оцету так, щоб розчин став кислим. Для цього потрібно використати велику кількість оцту, тому не жалійте його. Ви зрозумієте що розчин достатньо окислився по тому, що згори почне утворюватись густа біла маса – стеарин. Цей стеарин – вільні жирні кислоти, що витісняється оцтом із мила

Так утворюється стеарин

Залиште масу остигати, поки стеарин не збереться на поверхні, після чого діставайте стеарин.

Тепер наламайте твердий стеарин та розтопіть ці жирні кислоти. Ви можете залити їх у посуд будь-якої форми, якої хочете отримати свічку.

Далі вставляйте у форму для свічки з стеарином гніт, попередньо прив’язавши грузик до кінця гніту, та чекайте поки свічка застигне. Після застигання свічки у вас можуть виникнути проблеми з діставанням свічки з форми – у такому разі помістіть форму у ємність з окропом і ви зможете легко її вийняти.

Як зробити мило зі свічки

Ви можете експериментувати з різними видами та кольором мила та з формами для свічки та отримувати кожен раз різний результат. А найголовніше – тепер ви маєте можливість виготовити такий необхідний сьогодні у побуті предмет самостійно з речей, які зазвичай можна легко знайти вдома.

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