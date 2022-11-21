Как сделать свечу из мыла и подручных средств

Еще один вариант изготовления свечи в домашних условиях. Как сделать свечу из мыла, читайте в материале ТСН.ua

Из-за аварийных и плановых отключений электроэнергии в украинских городах украинцы вынуждены пользоваться альтернативными средствами освещения в темное время суток. Проще всего пользоваться свечами, что и делали наши предки с давних времен.

Свечи из мыла появились благодаря французскому ученому Мишелю-Эжену Шеврелю, запатентовавшему свое изобретение в 1825 году. Такие свечи значительно дешевле свечей из пчелиного воска, поэтому сразу стали популярны.

Расскажем, как сделать свечу из мыла, используя только подручные средства

Для изготовления свечи своими руками можно использовать как хозяйственное, так и косметическое мыло, которое мы обычно используем для мытья рук. Также вам понадобятся фитиль из хлопковой нити, столовый уксус и вода.

Как сделать мыло из свечи

Сначала измельчите мыло, натерев на терке или нарезав ножом и поместите его в кастрюлю.

Залейте полученные кусочки горячей водой или вскипятите воду вместе с мылом, пока оно не растворится. Если вы кипятите воду с мылом, лучше использовать водяную баню, поставив кастрюлю в таз с водой в нем.

Затем снимите кастрюлю с водяной бани и добавьте большое количество уксуса так, чтобы раствор стал кислым. Для этого нужно использовать большое количество уксуса, поэтому не жалейте его. Вы поймете, что раствор достаточно окислился, потому что сверху начнет образовываться густая белая масса – стеарин. Этот стеарин – свободные жирные кислоты, вытесняемые уксусом из мыла.

Так образуется стеарин

Оставьте массу остывать, пока стеарин не соберется на поверхности, после чего доставайте стеарин.

Теперь наломайте твердый стеарин и растопите эти жирные кислоты. Вы можете залить их в посуду любой формы, которую хотите получить свечу.

Далее вставляйте в форму для свечи со стеарином фитиль, предварительно привязав грузик к концу гнета, и ждите пока свеча застынет. После застывания свечи у вас могут возникнуть проблемы с извлечением свечи из формы – в этом случае поместите форму в емкость с кипятком и вы сможете легко ее вынуть.

Как сделать мыло из свечи

Вы можете экспериментировать с разными видами и цветом мыла и формами для свечи и получать каждый раз разный результат. А самое главное – теперь вы можете изготовить такой необходимый сегодня в быту предмет самостоятельно из вещей, которые обычно можно легко найти дома.

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