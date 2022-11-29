МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины — Гросси

Международное агентство по атомной энергии усилит свое присутствие во всех атомных электростанциях в Украине на фоне российских обстрелов.

Об этом написал в своем Twitter гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, состоялся разговор между ним и украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Они обсудили вопрос о срочном создании зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов.

"Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры", — подчеркнул Гросси.

Ранее представители Международного агентства по атомной энергии приехали на все украинские АЭС, чтобы оказать персоналу поддержку и помощь.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия может обстрелять три украинских АЭС — Южноукраинскую, Хмельницкую и Ровенскую.

В случае удара российских оккупационных войск по атомной станции Украины пострадать могут граничащие с нашим государством страны. По словам главы НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, от направления ветра будет зависеть и то, куда будет нацелено радиационное облако.

Читайте также: