Мародерство в Маріуполі не зупиняється ані на хвилину - радник мера

Мародери тягнуть посеред дня, все, що залишилося цілим.

Про це в Телеграм-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Прямо зараз. Центр (до війни) міста. Квартал між пр. Металургів та вул. Куїнджі. Тягнуть посеред дня все, що залишилось цілим. Руками, машинами, причепами. На жаль, не окупанти. Маріупольці", - йдеться у повідомленні.

Окупаційна влада не помічає, бо перша була серед мародерів. Від точки на фото (див. нижче - ред.) до райвідділку поліції окупантів на розі Металургів/Франко 150 метрів. До районної окупаційної адміністрації - 70 метрів через дорогу. Патрулі справно вишукують диверсантів за 20 метрів по пр. Металургів. Та всі удають, що нічого не відбувається. В Маріуполі неофіційно дозволено мародерство з квартир людей в евакуації.

"Тому мародери й тягнуть. Все. Без розбору. Маріупольські пабліки наповнені об’явами з пропозиціями про продаж награбованого. Соромно і сумно одночасно", - зауважив він.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі ліквідовано щонайменш одного росіянина з-поміж представників окупаційної адміністрації.

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