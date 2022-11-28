Мародерство в Мариуполе не останавливается ни на минуту – советник мэра

Мародеры тянут посреди дня, все, что осталось целиком.

Об этом в Телеграмм-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Прямо сейчас. Центр (до войны) города. Квартал между пр. Металлургов и ул. Куинджи. Тянут посреди дня все, что осталось целым. Руками, машинами, прицепами. К сожалению, не оккупанты. Мариупольцы", — говорится в сообщении.

Оккупационные власти не замечают, потому что первая была среди мародеров. От точки на фото (см. ниже – ред.) до райотдела полиции кафиров на углу Металлургов/Франко 150 метров. До районной оккупационной администрации – 70 метров через дорогу. Патрули исправно выискивают диверсантов в 20 метрах по пр. Металлургов. Но все делают вид, что ничего не происходит. В Мариуполе неофициально разрешено мародерство из квартир людей в эвакуации.

"Поэтому мародеры и тянут. Все. Без разбора. Мариупольские паблики наполнены объявлениями с предложениями о продаже награбленного. Стыдно и грустно одновременно", — заметил он.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе ликвидирован по меньшей мере один россиянин из представителей оккупационной администрации.

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