Церковне свято 28 листопада - кому моляться віряни, прикмети дня

Що можна робити 28 листопада, а що суворо забороняє Церква - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Православне свято 28 листопада - день пам'яті преподобного Паїсія Величковського

28 листопада вшановують пам’ять преподобного Паїсія Величковського. Що нам відомо про цей день?

Преподобний Паїсій Величковський (справжнє ім'я Петро Іванович Величковський) народився у Полтаві 1722 року і був аскетом, православним старцем, святим. Його батьков був протопопом Успенського Собору. А тому з дитинства Паїсій виховувався у благочестивості і вірі в Ісуса Христа.

До 1738 року навчається в Києві, тому в Полтаві буває рідко. Потім він відійшов від навчання і почав досліджувати київські монастирі, скити, спілкуватися зі старцями та священниками. Зокрема з Молдавським митрополитом Антонієм Черновським, який дуже вплинув на світогляд юнака.

1739 року Паїсій вирішує прийняти чернецтво. Тому оселяється в Любецькому монастирі, де стає послушником. Вивчає там аскетизм, дотримується аскетичного способу життя. Однак перебування в монастирі погано закінчується для Паїсія. Він посварився з ігуменом та залишив монастир, подавшись до Чорнобиля. 1942 року залишає Україну і їде до Молдови.

Паїсій веде аскетичний спосіб життя в Тройстенському скиті, потім подородує до Афона. Там же 1750 року висвячується і стає старцем Паїсієм.

Паїсій багато перекладав та переписував. Для цього він вивчив молдавську, румунську та грецьку мови. Він залишив після себе близько 300 різних рукописних творів, виправлень та перекладів.

Церковний календар на 28 листопада: відео

Народні прикмети

Йде мокрий сніг — буде непогожий і холодний травень.

Якщо сьогодні випав сніг, то він пролежить до весни.

Голосно іржуть коні — зима буде теплою і м'якою.

Вітряна погода означає, що і на святого Миколая буде вітер.

Що не можна робити 28 листопада

Не зловживайте алкоголем.

Жінкам заборонено сваритися зі своїми свекрухами.

Не переїдайте.

Не варто ображати коней, кричати на них.

Що можна робити вірянам

28 листопада починається Різдвяний піст, а тому не можна вже споживати м'ясних продуктів, молока, масла, яєць тощо.

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