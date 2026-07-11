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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
722
Час на прочитання
2 хв

Масована нічна атака 11 липня: скільки ракет і дронів випустила РФ і що збила ППО

Загалом у повітряному просторі країни зафіксували 12 ракет та 121 безпілотник.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Понад 130 повітряних цілей за ніч: Повітряні сили розкрили деталі комбінованого удару по Україні

Понад 130 повітряних цілей за ніч: Повітряні сили розкрили деталі комбінованого удару по Україні

У ніч проти 11 липня російські окупаційні війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Україну. Ворог застосував кілька типів ракетного озброєння, а також понад 120 безпілотників, серед яких були як ударні БпЛА, так і нові дрони-імітатори.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у ранковому зведенні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також підрозділи РЕБ та безпілотних систем Сил оборони України.

Росіяни запустили:

  • 6 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 із Брянської області рф,

  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору окупованого Криму,

  • 2 протирадіолокаційні ракети Х-31 з акваторії Чорного моря,

  • 121 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф., окупованої частини Донецької обл.; Гвардійське, Чауда — окупований Крим.

/ © Командування Повітряних Сил ЗСУ

© Командування Повітряних Сил ЗСУ

Що вдалося збити, а що — ні

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет, 2 керованих авіаційних ракет та 7 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях. Інформація щодо двох протирадіолокаційних ракет уточнюється, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що у ніч проти 11 липня російські війська завдали третього за тиждень прицільного удару по Києву.

Зокрема, у Дарницькому районі столиці ракета впала на проїжджу частину. Це дозволило уникнути значно страшніших наслідків. Водночас пошкоджено житлові будинки — вибито вікна та двері.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
722
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