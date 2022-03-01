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"Мета РФ зрозуміла": Подоляк про вторгнення Росії

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"Мета РФ зрозуміла": Подоляк про вторгнення Росії

Україна "гідно бореться" проти російського окупанта.

Метою Росії є масова паніка, жертви серед цивільного населення та руйнування інфраструктури.  

Про це написав у Twiiter радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Подоляк також наголосив, що Україна  "гідно бореться".

"Маски остаточно скинуто. РФ активно обстрілює центри міст, завдає прямих ракетних та артилерійських ударів по житлових кварталах та органах влади. Мета РФ зрозуміла – масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури", - написав Подоляк.

Нагадаємо, 28 лютого відбулися перші переговори між Україною та Росією щодо нападу Кремля на Україну.

Що говорить Михайло Подоляк про українсько-російські перемовини

Що говорить Михайло Подоляк про українсько-російські перемовини

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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