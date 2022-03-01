"Мета РФ зрозуміла": Подоляк про вторгнення Росії

Україна "гідно бореться" проти російського окупанта.

Метою Росії є масова паніка, жертви серед цивільного населення та руйнування інфраструктури.

Про це написав у Twiiter радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Маски остаточно скинуто. РФ активно обстрілює центри міст, завдає прямих ракетних та артилерійських ударів по житлових кварталах та органах влади. Мета РФ зрозуміла – масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури. Україна гідно б'ється. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 1, 2022

Подоляк також наголосив, що Україна "гідно бореться".

"Маски остаточно скинуто. РФ активно обстрілює центри міст, завдає прямих ракетних та артилерійських ударів по житлових кварталах та органах влади. Мета РФ зрозуміла – масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури", - написав Подоляк.

Нагадаємо, 28 лютого відбулися перші переговори між Україною та Росією щодо нападу Кремля на Україну.