Невідомий Поплавський у фільмі «Персона»

До 75-річного ювілею легендарного ректора вийшов документальний фільм про його український шлях поразок та перемог.

Студенти та випускники Київського національного університету культури підготували особливий подарунок до 75-річчя свого наставника. Вони створили документальний фільм «Персона», в якому показали справжнього Михайла Поплавського: щиру людину, батька, ректора, ресторатора, мецената та патріота своєї країни.

Про успіх, вірність мрії та сміливість діяти. Азарт у досягненні мети, яка стає шляхом довжиною в життя. Також розкрили, звідки у співочого ректора стільки енергії, харизми, креативних ідей та мотивації. Стрічку опублікували в YouTube Михайла Поплавського.

Багато років ранок Михайла Михайловича розпочинається о сьомій зі спорту: легка зарядка, 5 тисяч кроків на свіжому повітрі чи плавання в басейні. Далі – здоровий сніданок. Після чого ректор вирушає на роботу. Він живе своєю улюбленою справою.

«Робота – це моє життя, моє задоволення, моя гордість і самореалізація. Це для мене як допінг, внутрішня потреба»,– каже Михайло Поплавський.

30 років ректорства. 30 років у форваторі створення трендів, втілення новітніх методик і технологій, зламу стереотипів і проривів у всіх сферах.

З першого дня, як переступив поріг інституту культури, ставши наймолодшим ректором України він повністю віддається розвитку університету, реформуванню навчального процесу та модернізацією професійно-практичних лабораторій, перетворивши його на потужний інноваційний університет майбутнього.

Наймолодший ректор країни. 1994 р

Це був тернистий шлях, з поразками й перемогами, масштабними проєктами й критикою. Сьогодні Поплавський гордиться університетом, заради якого ризикував приймаючи неординарні рішення. Він, як криголам, йшов вперед з вірою в успіх своєї справи. За допомогою PR-проєкту «Співаючий ректор як технологія» і «теорії стресу» досяг особистого успіху і визнання університету культури. Створив бренд – «Михайло Поплавський» і вдало його капіталізував.

«Я падав – підіймався, падав і знову підіймався, бо точно знав, чого хочу досягти! Творчі здорові амбіції – це мій секрет успіху. Тільки працюючи 24/7, ми виборюємо своє місце під сонцем та отримуємо круті результати. Без поразок немає перемог. Чим більше ми помиляємось, тим ми стаємо сильнішими. Щоб стати успішним, потрібно вкласти у справу всю душу і серце. Викластися по максимуму задля досягнення мети. Завдяки цій простій істині відбувся Поплавський»,– каже Михайло Михайлович.

Він став єдиним в Україні ректором, якого знає вся країна, пісні якого співають в родинному колі, під які запалюють студенти. Вони обожнюють свого ректора, називають його батьком, другом та наставником, який вміє створити творчу атмосферу та надає можливості для реалізації їх амбіцій і талантів.

«Він знаменита людина, але дуже проста. Він не дає сумніватися у своїх лідерських якостях»,– кажуть студенти.

«Михайло Поплавський зробив нас тими, ким ми є зараз»,– додає зірковий випускник університету Григорій Решетнік.

Про нього з вдячністю говорять не лише колишні випускники, а й президенти, політики, визначні особистості країни.

Президент України Віктор Ющенко (2005-2010 рр) нагороджує Михайла Поплавського орденом «За Заслуги» I ступеню. 2007 р.

«Це велика особистість. Великий авторитет для української культури. Це – людина-приклад для інших», – каже Президент України Віктор Ющенко (2005-2010 рр).

Вогнем творчості, пристрасті, цілеспрямованості, щирості української душі, любові до життя, університету, до України, пронизаний фільм «Персона».

Михайло Поплавський з коханою красунею мінчанкою під час служби в армії. 1969 р.

Також у фільмі розкривається найпотаємніша сторінка 75-річного холостяка – роль жінок у його житті. Йому приписували безліч коханок. Поплавський каже, що дійсно любить жінок, надихається ними, а свої почуття та пристрасть виражає в піснях та кліпах.

Більше Поплавський говорить про свою родину, яку дослідив до сьомого покоління – з 1730 року.

Ректор наголошує, що кожна українська родина має знати свій родовід. Він з теплотою та вдячністю згадує маму, гордиться сином, невісткою та трьома онуками.

Михайло Поплавський з мамою Меленією Григорівною Поплавською

Будувати, створювати, надихати – як в університеті, так і в бізнесі. Михайло Михайлович так само натхненно займається агробізнесом, мережею українських ресторанів. Каже, що село – це його стихія, він пишається своїм корінням.

Відкриття молочно-товарної ферми в селі Мечиславка Голованівського району

Напередодні ювілею Михайло Поплавський наповнений новими ідеями та вже готує масштабні проєкти.

Він планує провести ювілейний концерт «Україна вперед!», Національну музичну премію «Українська пісня року 2024: Пісні народжені війною», новий сезон Національного дитячого телепроєкту «Крок до зірок – 2025», благодійний тур «Україна вперед!» Америкою та Європою у 2025 році.

Ректор впевнений, що у нього та його команди все вийде, бо щиро вірить в те, що робить.

«Вірте в себе. Мрійте масштабно. Впевнено йдіть до своєї мети. Удача любить наполегливих! Моя мрія зараз – максимально встигнути за життя створити більше національних проєктів і залишити хороший слід на землі»,– поділився Поплавський.

Про Михайла Поплавського – феноменальну особистість, легендарного ректора, великого українця, який запалив безліч вітчизняних зірок, реалізував кілька масштабних національних мистецьких проєктів з популяризації української пісні, започаткував моду на все українське – дивіться в документальному фільмі «Персона». При його створенні були використанні світлини, яких в архіві Поплавського налічується понад мільйон. Унікальні кадри, які вже стали історією, увійдуть в серію фотоальбому «Михайло Поплавський. Життя у фотографіях».

«Мені не цікаво, хто про мене що думає і говорить. Головне, що я сприймаю людей такими, які вони є. Я завжди був самим собою, не намагався себе переробити. Потрібно пізнати себе і знайти свій унікальний український шлях. Це і є успіх!» – сказав Михайло Поплавський

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