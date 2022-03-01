Під Києвом підбили два вертольоти російських окупантів (відео)

Під Києвом підбили два вертольоти російських окупантів (відео)

Збройні Сили України віддано захищають нашу країну.

Під Києвом захисники України підбили два вертольоти окупантів.

Відповідне надзвичайно емоційне відео з'явилося в Мережі.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: