Вночі у Запоріжжі ліквідували ворожі маячки 

Ніч у місті минула спокійно.

У ніч проти 1 березня у Запоріжжі ліквідували ворожі мачки.

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Кутєв.

З його слів, минула ніч була спокійною. Місто працює у штатному режимі. Укриття утримуються у належному стані.

"Вночі відповідні служби ліквідовували ворожі маяки, перевіряли дахи та пильно слідкували за світломаскуванням", - повідомив він.

У дитячих садочках міста працюють чергові групи. У трьох школах Шевченківського району замінили скло у вікнах, які постраждали від наслідків атаки на аеропорт.

Кутєв звернувся до власників аптек і магазинів із закликом не підвищувати ціни на продукти і речі першої необхідності: "У воєнний час це - те саме, що мародерство. Зараз ми повинні підтримувати один одного, а не заробляти гроші на страху та крові".