Ночью в Запорожье ликвидировали вражеские маячки

Ночь в городе прошла спокойно.

В ночь на 1 марта в Запорожье ликвидировали вражеские мачки.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Кутев.

По его словам, минувшая ночь была спокойной. Город работает в штатном режиме. Укрытия содержатся в надлежащем состоянии.

"Ночью соответствующие службы ликвидировали вражеские маяки, проверяли крыши и внимательно следили за светомаскированием", — сообщил он.

В детских садах города работают дежурные группы. В трех школах Шевченковского района заменили стекло в окнах, пострадавших от последствий атаки на аэропорт.

Кутев обратился к владельцам аптек и магазинов с призывом не повышать цены на продукты и вещи первой необходимости: "В военное время это то же, что мародерство. Сейчас мы должны поддерживать друг друга, а не зарабатывать деньги на страхе и крови".