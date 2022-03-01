Виїзди з Чернігова заміновані - ОДА

Місцева влада закликає бути обережними.

Усі виїзди з міста Чернігів заміновані.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

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"Заміновані" - це означає, що там міни, і можна на них підірватись", - наголосив керівник області.

За його словами, Чернігів готовий до оборони.

"Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку. Лишайтесь вдома або в об'єктах укриття", просить Чаус.

Як повідомлялось, у передмісті Чернігова знищили ворожі ДРГ російських окупантів, які намагалися прорватися до міста.