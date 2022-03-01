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Виїзди з Чернігова заміновані - ОДА

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Виїзди з Чернігова заміновані - ОДА

Фото: facebook.com/cg.gov.ua

Місцева влада закликає бути обережними.

Усі виїзди з міста Чернігів заміновані.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

 "Заміновані" - це означає, що там міни, і можна на них підірватись", - наголосив керівник області. 

За його словами, Чернігів готовий до оборони.

"Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку. Лишайтесь вдома або в об'єктах укриття", просить Чаус.

Як повідомлялось, у передмісті Чернігова знищили ворожі ДРГ російських окупантів, які намагалися прорватися до міста.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

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