Рейтинг університетів Києва: куди вступати 2022 року

У столиці України є понад 30 вищих навчальних закладів, тому абітурієнтам завжди досить важко підібрати для себе найкращий варіант. ТСН.ua склав рейтинг університетів Києва на 2022/23 навчальний рік.

У рейтинг "Топ-200 Україна 2022" потрапило 15 закладів вищої освіти Києва. Склали його Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" разом з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellencе. Оцінювали вузи за декількома параметрами, а саме: забезпеченність прозорості, відкритості, незалежності та об'єктивності ранжування університетів, багатогранність та всебічність їхнього розвитку, пріоритетність євроінтеграційних процесів.

Отже, найкращими університетами Києва на 2022/23 навчальний рік стали такі виші.

Перше місце - Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Університет пропонує абітурієнтам 12 факультетів, серед яких: географічний, історичний, соціології, кібернетики, філософії тощо. Також тут є десять інститутів, зокрема: Філології, Міжнародних відносин, Права, Журналістики.

Вартість на 2022/2023 рік на бакалавраті залежить від фаху та вибранної форми навчання:

освіта та педагогіка - від 31,8 до 49,5 тисячі гривень;

гуманітарні науки - від 31,8 до 49,6 тисячі гривень;

соціальні та поведінкові науки - від 38 до 42 тисяч гривень.

З повним прайсом можна ознайомитися тут.

Також на сайті є інформація про правила приймання до КНУ імені Тараса Шевченка.

Друге місце - Національний технічний університет україни "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

КПІ ім. Ігоря Сікорського пропонує абітурієнтам 15 факультетів та 8 інститутів. Зокрема, тут можна знати такі інститути: аерокосмічних технологій, прикладного та системного аналізу тощо. Найбільш відомим з них є Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації.

Вартість різна та залежить від вибору факультету:

гуманітарні науки - від 19,3 до 43,8 тисячі гривень;

природничі науки - від 13,9 до 23,9 тисячі гривень;

механічна інженерія - від 11,3 до 25 тисячі гривень.

Повну інформацію про ціни можна знайти тут.

А правила приймання до КПІ імені Ігоря Сікорського викладені на сайті.

Третє місце - Національний університет біоресурсів і природокористування України

НУБіП пропонує 13 факультетів (серед них можна виділити інформаційних технологій, харчових технологій, захисту рослин тощо) і три інститути.

В залежності від вибранного факультету змінюється і вартість навчання на 2022/2023 рік:

факультет ветеринарної медицини - 30 530 гривень;

факультет інформаційних технологій - 29 980 гривень;

гуманітарно-педагогічний факультет - від 21 090 гривень до 30 680 гривень.

Більше про ціни дізнавайтеся тут.

А правила приймання викладені на сайті.

Четверте місце - Національний авіаційний університет

Він пропонує абітурієнтам 10 факультетів, серед яких: юридичний, аерокосмічний, транспорту, кібербезпеки, соціальних комунікацій, економіки, архітектури. Також виш має Навчально-науковий інститут неперервної освіти та кафедру військової підготовки.

Вартість залежить від вибору факультетут і на 2022/23 навчальний рік складає:

економіка - 27 тисяч гривень;

комп'ютерна інженерія - 28 тисяч гривень;

енергетичне машинобудування - 18 тисяч гривень.

З повним списком можна ознайомитися тут.

А більше про приймання документів описано на сайті.

П'яте місце - Національний університет Києво-Могилянська академія

КМА пропонує 6 факультетів, зокрема: економічні науки, гуманітарні науки, правничі науки, інформатика тощо.

Вартість навчання на 2022/23 рік різниться та залежить від факультету:

гуманітарні науки - від 36 до 50 тисяч гривень;

журналістика - 43 тисячі гривень;

природничі науки - від 23,1 до 27 тисяч гривень.

Дізнатися про вартість більше можна тут.

А про правила приймання до КМА можна прочитати на сайті.

Шосте місце - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

У цьому виші є 9 факультетів, серед них: стоматологічний, медичний, медико-психологічний, фармацевтичний тощо.

Вартість залежить від обраного напрямку, а тому на 2022\23 навчальний рік виглядає так:

медицина - 40 080 гривень;

фармація, промислова фармація - 31 074 гривень;

менеджмент у сфері охорони здоров'я - 30 000 гривень.

Більше про ціни можна дізнатися тут.

А правила приймання до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця викладено на сайті.

Сьому місце - Київський національний університет технологій та дизайну

Київський національний університет технологій та дизайну пропонує абітурієнтам 6 факультетів (управління та бізнес-дизайну, дизайну, індустрії моди, мехатроніки та комп'ютерних технологій, хімічних та біофармацевтичних технологій, культурних та креативних індустрій), 5 інститутів та 3 коледжа.

Вартість залежить від вибраного напрямку навчання:

культура і мистецтво - 25 тисяч гривень;

соціальні та поведінкові науки - 23,9 тисяч гривень;

освіта/педагогіка - 17 тисяч гривень.

Щоб дізнатися більше - переходьте за посиланням.

А правила приймання описані на сайті.

Восьме місце - Національний університет харчових технологій

Університет пропонує три інститути: інженерно-технічний, харчових технологій, економіки та управління. Також тут є три факультети: готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, біотехнології та екологічного контролю, автоматизації та комп'ютерних систем.

Вартість на 2022/23 навчальний рік залежить від інституту та факультету:

управління та адміністрування - від 26,5 до 28,5 тисяч гривень;

електрична інженерія - 19,7 тисяч гривень;

сфера обслуговування - 29,8 тисяч гривень.

Тут можна дізнатися більше про вартість навчання.

А на сайті можна знайти і правила приймання на 2022/23 навчальний рік.

Дев'яте місце - Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

В цьому університеті є 6 факультетів та 4 інститути (зокрема, інформаційних технологій в економіці та юридичний).

Вартість на бакалаврі залежить від обраної спеціальності:

управління та адміністрування - 28,2 тисяч гривень;

соціальні та поведінкові науки - від 28, 2 до 30 тисяч гривень;

публічне управління та адміністрування - 28, 2 тисяч гривень.

Більше про вартість дізнавайтеся тут.

А правила приймання описані на сайті.

Десяте місце - Київський національний торгівельно-економічний університет

Бакалаври можуть обирати серед 11 факультетів, серед яких: ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, торгівлі та маркетингу, інформаційних технологій, економіки тощо.

Вартість залежить від спеціальності та на 2022/23 навчальний рік виглядає так:

соціологія - 30 950 гривень;

менеджмент - 26 200 гривень;

геодезія та землеустрій - 24 500 гривень.

Про вартість також можна дізнатися тут.

На сайті також описані всі правила приймання, які можуть бути корисні абітурієнту.

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