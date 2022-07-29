Рейтинг університетів Києва: куди вступати 2022 року

У столиці України є понад 30 вищих навчальних закладів, тому абітурієнтам завжди досить важко підібрати для себе найкращий варіант. ТСН.ua склав рейтинг університетів Києва на 2022/23 навчальний рік.
У рейтинг "Топ-200 Україна 2022" потрапило 15 закладів вищої освіти Києва. Склали його Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" разом з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellencе. Оцінювали вузи за декількома параметрами, а саме: забезпеченність прозорості, відкритості, незалежності та об'єктивності ранжування університетів, багатогранність та всебічність їхнього розвитку, пріоритетність євроінтеграційних процесів.
Отже, найкращими університетами Києва на 2022/23 навчальний рік стали такі виші.
Перше місце - Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Університет пропонує абітурієнтам 12 факультетів, серед яких: географічний, історичний, соціології, кібернетики, філософії тощо. Також тут є десять інститутів, зокрема: Філології, Міжнародних відносин, Права, Журналістики.
Вартість на 2022/2023 рік на бакалавраті залежить від фаху та вибранної форми навчання:
- освіта та педагогіка - від 31,8 до 49,5 тисячі гривень;
- гуманітарні науки - від 31,8 до 49,6 тисячі гривень;
- соціальні та поведінкові науки - від 38 до 42 тисяч гривень.
З повним прайсом можна ознайомитися тут.
Також на сайті є інформація про правила приймання до КНУ імені Тараса Шевченка.
Друге місце - Національний технічний університет україни "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
КПІ ім. Ігоря Сікорського пропонує абітурієнтам 15 факультетів та 8 інститутів. Зокрема, тут можна знати такі інститути: аерокосмічних технологій, прикладного та системного аналізу тощо. Найбільш відомим з них є Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації.
Вартість різна та залежить від вибору факультету:
- гуманітарні науки - від 19,3 до 43,8 тисячі гривень;
- природничі науки - від 13,9 до 23,9 тисячі гривень;
- механічна інженерія - від 11,3 до 25 тисячі гривень.
Повну інформацію про ціни можна знайти тут.
А правила приймання до КПІ імені Ігоря Сікорського викладені на сайті.
Третє місце - Національний університет біоресурсів і природокористування України
НУБіП пропонує 13 факультетів (серед них можна виділити інформаційних технологій, харчових технологій, захисту рослин тощо) і три інститути.
В залежності від вибранного факультету змінюється і вартість навчання на 2022/2023 рік:
- факультет ветеринарної медицини - 30 530 гривень;
- факультет інформаційних технологій - 29 980 гривень;
- гуманітарно-педагогічний факультет - від 21 090 гривень до 30 680 гривень.
Більше про ціни дізнавайтеся тут.
А правила приймання викладені на сайті.
Четверте місце - Національний авіаційний університет
Він пропонує абітурієнтам 10 факультетів, серед яких: юридичний, аерокосмічний, транспорту, кібербезпеки, соціальних комунікацій, економіки, архітектури. Також виш має Навчально-науковий інститут неперервної освіти та кафедру військової підготовки.
Вартість залежить від вибору факультетут і на 2022/23 навчальний рік складає:
- економіка - 27 тисяч гривень;
- комп'ютерна інженерія - 28 тисяч гривень;
- енергетичне машинобудування - 18 тисяч гривень.
З повним списком можна ознайомитися тут.
А більше про приймання документів описано на сайті.
П'яте місце - Національний університет Києво-Могилянська академія
КМА пропонує 6 факультетів, зокрема: економічні науки, гуманітарні науки, правничі науки, інформатика тощо.
Вартість навчання на 2022/23 рік різниться та залежить від факультету:
- гуманітарні науки - від 36 до 50 тисяч гривень;
- журналістика - 43 тисячі гривень;
- природничі науки - від 23,1 до 27 тисяч гривень.
Дізнатися про вартість більше можна тут.
А про правила приймання до КМА можна прочитати на сайті.
Шосте місце - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
У цьому виші є 9 факультетів, серед них: стоматологічний, медичний, медико-психологічний, фармацевтичний тощо.
Вартість залежить від обраного напрямку, а тому на 2022\23 навчальний рік виглядає так:
- медицина - 40 080 гривень;
- фармація, промислова фармація - 31 074 гривень;
- менеджмент у сфері охорони здоров'я - 30 000 гривень.
Більше про ціни можна дізнатися тут.
А правила приймання до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця викладено на сайті.
Сьому місце - Київський національний університет технологій та дизайну
Київський національний університет технологій та дизайну пропонує абітурієнтам 6 факультетів (управління та бізнес-дизайну, дизайну, індустрії моди, мехатроніки та комп'ютерних технологій, хімічних та біофармацевтичних технологій, культурних та креативних індустрій), 5 інститутів та 3 коледжа.
Вартість залежить від вибраного напрямку навчання:
- культура і мистецтво - 25 тисяч гривень;
- соціальні та поведінкові науки - 23,9 тисяч гривень;
- освіта/педагогіка - 17 тисяч гривень.
Щоб дізнатися більше - переходьте за посиланням.
А правила приймання описані на сайті.
Восьме місце - Національний університет харчових технологій
Університет пропонує три інститути: інженерно-технічний, харчових технологій, економіки та управління. Також тут є три факультети: готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, біотехнології та екологічного контролю, автоматизації та комп'ютерних систем.
Вартість на 2022/23 навчальний рік залежить від інституту та факультету:
- управління та адміністрування - від 26,5 до 28,5 тисяч гривень;
- електрична інженерія - 19,7 тисяч гривень;
- сфера обслуговування - 29,8 тисяч гривень.
Тут можна дізнатися більше про вартість навчання.
А на сайті можна знайти і правила приймання на 2022/23 навчальний рік.
Дев'яте місце - Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
В цьому університеті є 6 факультетів та 4 інститути (зокрема, інформаційних технологій в економіці та юридичний).
Вартість на бакалаврі залежить від обраної спеціальності:
- управління та адміністрування - 28,2 тисяч гривень;
- соціальні та поведінкові науки - від 28, 2 до 30 тисяч гривень;
- публічне управління та адміністрування - 28, 2 тисяч гривень.
Більше про вартість дізнавайтеся тут.
А правила приймання описані на сайті.
Десяте місце - Київський національний торгівельно-економічний університет
Бакалаври можуть обирати серед 11 факультетів, серед яких: ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, торгівлі та маркетингу, інформаційних технологій, економіки тощо.
Вартість залежить від спеціальності та на 2022/23 навчальний рік виглядає так:
- соціологія - 30 950 гривень;
- менеджмент - 26 200 гривень;
- геодезія та землеустрій - 24 500 гривень.
Про вартість також можна дізнатися тут.
На сайті також описані всі правила приймання, які можуть бути корисні абітурієнту.
Також до топ-15 вишів Києва увійшли:
- Київський національний університет будівництва та архітектури;
- Київський університет імені Бориса Грінченка;
- Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
- Університет "Київська школа економіки";
- Національний університет фізичного виховання і спорту.