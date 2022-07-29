У "Сніданку з 1+1" зірвався виступ Злати Огнєвіч

Ведучим Людмилі Барбір та Руслану Сенічкіну довелось просто у прямому ефірі через повітряну тривогу в столиці попрямувати до бомбосховища.

Саме звідти вони продовжили вести програму. З презентацією своєї нової пісні та відеороботи до "Сніданку 1+1" завітала співачка Злата Огнєвіч. За планами, вона мала представити композицію наживо у студії, проте повітряна тривога внесла свої корективи.

Співачка спустилась разом із ведучими до бомбосховища.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Артистка також поділилася, що 29 липня вирушає до українських бійців на передову, аби заспівати для них та підняти їхній бойовий дух. Підкреслює, що наші військові дуже сильно та потужно налаштовані.

"Коли ми приїздимо до них з концертами, вони кажуть: "Ми бачимо тепер заради кого ми боремось". Вони відчувають, що їх підтримує народ. Ми всі стали єдиним цілим. І я бачу цей вогонь в очах наших бійців та пишаюсь ними. У нас такі круті чоловіки та жінки. 50 тисяч жінок служить у ЗСУ, можеш собі уявити взагалі? Дівчата, ви фантастичні", - зазначила Огнєвіч.

Зауважимо, щодня на глядачів "Сніданку з 1+1" очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ і 2+2, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Нагадаємо, на учасників відомого гурту на сцені впав гігантський екран. Один зі співаків у критичному стані.

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