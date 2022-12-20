Ринок землі в Україні: де найдорожче продають чорнозем

Від початку ринку землі, від 1 липня 2021-го, в Україні продали 311 157 гектарів землі.



Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Від липня 2021 року до грудня 2022-го було укладено 137 556 угод. Наразі подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5661 нотаріус.



До слова, за десять місяців війни було укладено 36 590 угод на ринку землі, вони охоплюють площу в 66 631 га.



У Міністерств наголошують, що середня ціна 1 га землі в Україні від початку грудня збільшилася на понад 9 тис. Наразі вона становить 47 227 грн.



Найдорожче коштує гектар чорнозему:

у Київській області - 243,1 тис. грн,

Львівській - 180,4 тис. грн,

Сумській - 150,8 тис. грн,

Чернівецькій - 82,7 тис. грн,

Хмельницькій - 54,1 тис. грн.

Нагадаємо, економіст Олег Пендзин припускає, що наступного року курс гривні буде міцнішим, ніж всі вважають зараз. У держбюджеті-2023 офіційний середньорічний курс закладений у 42 гривні.

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