Російські війська прорвалися до центру Харкова - ХОДА

Людей просять не виходити на вулицю.

Відбувся прорив легкої техніки російського ворога до міста Харків. Зокрема, і центральну частину міста.

Про це повідомив голова ХОДА Олег Синєгубув.

“Увага! Не покидайте місць укриттів! Збройні Сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста”, - написав він.