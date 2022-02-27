Российские войска прорвались в центр Харькова — ХОГА

Людей просят не выходить на улицу.

Произошел прорыв легкой техники российского врага в город Харьков. В частности, и в центральную часть города.

Об этом сообщил глава ХОГА Олег Синегубов.

"Внимание! Не покидайте мест укрытий! Вооруженные Силы Украины ликвидируют врагов. Гражданское население просим не выходить на улицы города”, – написал он.