Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Российские войска прорвались в центр Харькова — ХОГА

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские войска прорвались в центр Харькова — ХОГА

Associated Press

Людей просят не выходить на улицу.

Произошел прорыв легкой техники российского врага в город Харьков. В частности, и в центральную часть города.

Об этом сообщил глава ХОГА Олег Синегубов.

"Внимание! Не покидайте мест укрытий! Вооруженные Силы Украины ликвидируют врагов. Гражданское население просим не выходить на улицы города”, – написал он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация