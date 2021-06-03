Він прилетів з Дубая.

Російського політтехнолога не пустили до України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram-каналі.

"Громадянин РФ Ш. 1969 року народження летів до України авіарейсом з Дубая", - йдеться у повідомленні. Утім, прикордонники відмовили йому у пропуску. Російського громадянина відправили назад зворотнім рейсом.

Зазначається, що політтехнолога не пустили на територію країни, оскільки доручення держорганів забороняє йому в'їзд. "За наявною інформацією, ця особа раніше співпрацювала з одним із українських телеканалів та є російським політтехнологом", повідомили в МВС.

Своєю чергою, видання УП з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка пише, що в аеропорту "Бориспіль" у в'їзді відмовили політтехнологу Ігорю Шувалову. У 2017 році йому заборонили в'їзд на територію України терміном на п'ять років. Його "антиукраїнську діяльність використовували спецслужби РФ в активних заходах впливу щодо висвітлення спеціально підготовлених та резонансних відомостей через засоби масової інформації".

Як повідомлялося, Кабінет міністрів планує затвердити застосування економічних та інших обмежувальних заходів до 11 російських представників сфери культури і мистецтв. За проєктом розпорядження, уряд протягом трьох днів пропонує внести на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування 3-річних санкцій до російський акторів.

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