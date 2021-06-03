Он прилетел из Дубая.

Российского политтехнолога не пустили в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram-канале.

"Гражданин РФ Ш. 1969 года летел в Украину авиарейсом из Дубая", - говорится в сообщении. Впрочем, пограничники отказали ему в пропуске. Российского гражданина отправили назад обратным рейсом.

Отмечается, что политтехнолога не пустили на территорию страны, поскольку поручение госорганов запрещает ему въезд. "По имеющейся информации, этот человек ранее сотрудничала с одним из украинских телеканалов и является российским политтехнологом", - сообщили в МВД.

В свою очередь, издание УП со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко пишет, что в аэропорту "Борисполь" во въезде отказали политтехнологу Игорю Шувалову. В 2017 году ему запретили въезд на территорию Украины сроком на пять лет. Его "антиукраинскую деятельности использовали спецслужбы РФ в активных мероприятиях влияния по освещению специально подготовленных и резонансных сведений через средства массовой информации".

Как сообщалось, Кабинет министров планирует утвердить применения экономических и других ограничительных мер в отношении 11 российских представителей сферы культуры и искусств. По проекту распоряжения, правительство в течение трех дней предлагает внести на рассмотрение СНБО предложения по применению 3-летних санкций к российским актерам.

MORGENSHTERN в "черном списке": почему скандальном рэперу запретили въезд в Украину

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку