У Луцьку батько вдарив сина ножем у живіт

Батько встромив ножа у сина, за це йому загрожує 8 років в'язниці.

У вівторок ввечері, 26 липня, у Луцьку Волинської області батько вдарив ножем у живіт свого 20-річного сина. Хлопця з травмами госпіталізували.

Про це повідомили у поліції Волинської області.

"Близько 22 години під час розпиття спиртних напоїв у батька з сином виник словесний конфлікт на побутовому ґрунті. В результаті суперечки чоловік завдав своєму 20-річному сину удару ножем у живіт", - йдеться у повідомленні.

Потерпілого молодика з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Зловмисника затримали, йому вже оголосили про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення.

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