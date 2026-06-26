Україну слідом за ще сильною спекою накриває небезпечний удар стихії: які області стануть "червоними” (мапа)

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Найближчими днями в Україні очікується суха погода та поступове підвищення температури, яка вже цими вихідними переросте у сильну спеку з високим рівнем пожежної небезпеки.

За прогнозом української синоптикині Наталки Діденко, у п’ятницю в Україні стане спекотніше: на заході очікується до +28…+34 градусів, на півдні близько +30, а на решті території — в межах +24…+29 градусів.

Короткочасні грозові дощі пройдуть лише на сході та місцями в центральних і північних областях, тоді як більшість регіонів очікує суха погода.

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Вже цими вихідними спека з Західної Європи посилиться, і до неділі стовпчики термометрів майже по всій країні піднімуться до +32…+37 градусів. При цьому синоптикиня зауважує, що такі літні температури є цілком нормальними для нашого клімату.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постигань зазначає, що у період з 25 по 27 червня, циклони з північного сходу підкачуватимуть порції свіжого повітря, що не дозволить температурі повітря підвищитися не вище: вночі +15…+17 градусів тепла, вдень від +27 до +29 градусів тепла.

Водночас метеоролог застерігає, що спека почне набирати обертів 28 червня: вдень очікується від +30 до +32, а вночі від +16 до +18 градусів вище нуля.

«За синоптичними розрахунками, найспекотнішими днями прогнозуємо 29-30 червня. Температура підвищиться до 34-36°, а ночі тропічні — понад 20°. Наприкінці червня світловий день ще тривалий, а ніч — коротка. Тому після заходу сонця повітря охолоджуватиметься неохоче. За таких умов організм не встигає повноцінно перепочити від спеки», — прогнозує Постригань.

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За прогнозом Укргідрометцентру, 26 червня погода в Україні суттєво не зміниться. Очікується мінлива хмарність, а затяжних дощів не передбачається. Лише вдень на півдні, сході та на Вінниччині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер буде північним або північно-західним, зі швидкістю 7–12 м/с.

Завдяки теплим повітряним масам із заходу, температура почне зростати. Найгарячіше буде на заході та півдні країни, де вдень повітря прогріється до +32, а на Закарпатті вдарить справжня спека — до +35 (вночі в цих регіонах близько +21). На решті території нічна температура коливатиметься в межах +13…+18, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +23 до +28 градусів тепла.

Погода в Україні 26 червня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні. Упродовж 26-28 червня у більшості областей країни надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у найбільших українських областях 26 червня.

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