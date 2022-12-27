В Уряді Австрії підтримали вступ України до Євросоюзу

У Австрії заявили, що Україна демонструє неймовірні амбіції та волю йти до ЄС

Україна може стати повноправним членом Європейського союзу, але якщо вона буде виконувати реформи.

Про це завила голова Міністерства у справах Європи уряду Австрії Кароліне Едтштадлер, повідомляє видання APA.

Вона зазначила, що наразі Україна демонструє неймовірну волю, щоб у майбутньому стати членом Європейського союзу.

"Я була вражена, коли відвідала Київ наприкінці листопада, наскільки сильною є їхня воля показати, що вони займаються реформами — навіть попри те, що ця все ще перебувають у стані війни", - вказала Едтштадле.

Міністерка також підкреслила, що країні Європейського союзу будуть і надалі підтримувати Україну у її прагненні визволити свої землі від російських загарбників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада України ухвалила три з трьох законів та проєктів, необхідних для вступу до ЄС.

Крім того, ми раніше інформували, що у Польщі пояснили, чому так потужно допомагають Україні у війні.

Читайте також: