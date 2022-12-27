В Правительстве Австрии поддержали вступление Украины в Евросоюз

В Австрии заявили, что Украина демонстрирует невероятные амбиции и волю идти в ЕС

Украина может стать полноправным членом Европейского союза, но если она будет выполнять реформы.

Об этом заявил глава Министерства по делам Европы правительства Австрии Каролине Эдтштадлер, сообщает издание APA.

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Она отметила, что в настоящее время Украина демонстрирует невероятную свободу, чтобы в будущем стать членом Европейского союза.

"Я была поражена, когда посетила Киев в конце ноября, насколько сильна их воля показать, что они занимаются реформами — даже несмотря на то, что эта все еще находятся в состоянии войны", — указала Эдтштадле.

Министр также подчеркнула, что стране Европейского союза будут и дальше поддерживать Украину в ее стремлении освободить свои земли от российских захватчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла три из трех законов и проектов, необходимых для вступления в ЕС.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше объяснили, почему так сильно помогают Украине в войне.

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