VODA UA розпочала співпрацю з Superhumans

Компанія VODA UA забезпечить високоякісною питною водою Всеукраїнський центр з протезування, реконструктивної хірургії та реабілітації постраждалих від війни Superhumans, повідомила СЕО VODA UA Катерина Садовая.

Партнерський договір розрахований на один рік. Він передбачає щомісячну поставку питної води для потреб центру.

Мова йде про понад 2000 літрів на місяць в пакуванні різного об’єму.

«Superhumans проводять неймовірну роботу. Ми раді допомогти їм у цьому і пишаємося нашим партнерством. Сьогодні допомога ветеранам і всім постраждалим від війни – безумовний пріоритет», – наголосила Катерина Садовая.

Як повідомлялося, раніше VODA UA через благодійний фонд почала забезпечувати питною водою два відділення дитячої лікарні «Охматдит».