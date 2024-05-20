VODA UA начала сотрудничество с Superhumans

Компания VODA UA снабдит высококачественной питьевой водой Всеукраинский центр по протезированию, реконструктивной хирургии и реабилитации пострадавших от войны Superhumans, сообщила СЕО VODA UA Екатерина Садовая.

Партнерский договор рассчитан на год. Он предусматривает ежемесячную поставку питьевой воды для нужд центра.

Речь идет о более чем 2000 литрах в месяц в упаковке разного объема.

«Superhumans проводят невероятную работу. Мы рады помочь им в этом и гордимся нашим партнерством. Сегодня помощь ветеранам и всем пострадавшим от войны – безусловный приоритет», – подчеркнула Екатерина Садовая.

Как сообщалось, ранее VODA UA через благотворительный фонд начала снабжать питьевой водой два отделения детской больницы «Охматдет».