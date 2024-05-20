Чи дійсно РФ планує наступ на Харків та Суми – думка Жоріна

Екскомандир "Азову" та заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін вважає, що окупаційна армія Росії ​​не зможе взяти Харків. На його думку, дії росіян схожі на розтягуванню ресурсів ЗСУ.

Про це він написав у Telegram.

"Скоріш за все, взяття міста і не стоїть на сьогоднішній день на меті у РФ. Посилення тиску буде – бачимо з даних розвідки. Але це все одно більше схоже на завдання по розтягуванню наших ресурсів, ослабленню сил на інших напрямках та зменшенню наших резервів", - прокоментував військовий.

Щодо Сум, то на думку Жоріна тут відбувається накопичення та перекидання сил ворога.

"Поки що кількість говорить про аналогічне завдання – відтягування сил української армії. Ну а коли говорять про "кадирівців", то це взагалі на якийсь несерйозний лад налаштовує. Хоча в цілому ситуація на фронті досить складна, і легше найближчим часом точно не буде - навпаки, попереду важке літо з важкими боями", - резюмував Максим Жорін.

Нагадаємо, ЗСУ наразі контролюють 60% Вовчанська – окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ на півночі Харківщини.

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