“Вухастик” відзначив першу річницю сімейним фестивалем на ВДНГ

Сімейний бренд “Вухастик”, виробництво якого було розпочато влітку 2023 року, святкує свою першу річницю. Святкування річниці “Вухастика” відбулося для киян та гостей міста 18 серпня на Поляні ВДНГ. На масштабному фестивалі “Магічний світ” від бренду сімейних заходів Taka Mama “Вухастик” розважав відвідувачів творчими майстер-класами, квестами, цікавими конкурсами та, звісно ж, подарунками.

Виробництво продукції ТМ “Вухастик” було розпочато влітку минулого року на одному з найбільших в Україні заводів побутової хімії у м. Вінниця. За рік роботи компанії AFINA Group (власнику ТМ “Вухастик”) вдалося створити успішний бренд українського виробництва, який встиг не лише підкорити всю Україну, а й розпочати експансію в Європу, наразі завершується процес сертифікації рецептур та оновлення дизайну для ЄС.

За цей рік споживачі придбали продукції ТМ “Вухастик” загальною вагою понад 2,5 млн кг!

“Ми вдячні українцям за таку високу довіру і лояльність, - говорить Світлана Попова, CMO AFINA Group. - Згідно дослідження компанії «4service», спонтанне знання бренду становить 85%. Це найвищий показник в категорії серед побутової хімії для дітей, яким ми пишаємося і дякуємо вам за довіру! Кожен другий українець назвав “Вухастика” своїм улюбленим брендом серед дитячої побутової хімії і наша ціль - стати улюбленим брендом для всіє сім’ї”.

Сімейний фестиваль від “Вухастика” на Поляні ВДНГ подарував родинам чудовий вікенд на свіжому повітрі, унікальне поєднання інтерактивних майстер-класів і захоплюючих розваг, казкових фотозон, широкий вибір забавок для дітей різного віку, розіграші, подарунки та чудовий настрій.

Як повідомлялося раніше, з нагоди річниці “Вухастика” мережа магазинів EVA оголосила про старт акції «Зривай великий Вуш!». Разом з тим продовжується розіграш поїздки в Карпати для всієї родини, свято триває, подробиці усіх святкових акцій можна дізнатися на сторінці бренду в Instagram.

ТМ Вухастик - українська серія засобів для догляду та прання для всієї родини, спеціально розроблена для догляду за малюками з перших днів життя. Виробляється на одному з провідних в Україні заводів з виробництва миючих засобів і гарантує високу якість та безпеку для всієї сім’ї.

AFINA Group - провідний оператор ринку України у напрямках дистрибуції, логістики та створенні торгових марок в категоріях товарів побутової хімії, гігієни та догляду.

Найвідоміші бренди AFINA Group: ТМ Вухастик, ТМ iFresh, ТМ Polar Shine, TM Family Home.

Компанія обслуговує ключові національні та локальні торговельні мережі завдяки власній розгалуженій мережі філій та розподільчих логістичних центрів. Територія покриття - вся Україна, центральний офіс розташовано в Дніпрі.