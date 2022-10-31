Як вивести чорнило з одягу: від скотча до молока

Чорнильні плями залишаються на одязі досить часто. Особливо у дітей, коли вони починають ходити до школи. І тоді з'являється запитання: як вивести чорнило з одягу? Читайте про різні способи в матеріалі ТСН.ua.

Що зробити насамперед

Спочатку потрібно підготувати поверхню. Для цього забруднене місце потрібно потримати у воді протягом 10-15 хвилин. Якщо такої можливості немає, необхідно хоча б протерти його за допомогою вологої серветки. Зверніть увагу, що краще брати такі серветки, які містять спирт. Коли пляма розмокне, її буде простіше вивести з волокон тканини.

Також існують загальні рекомендації:

чорнильну пляму краще обробляти, поки вона свіжа;

не тріть і не розмазуйте чорнило;

не варто ополіскувати теплою чи гарячою водою та сушити за допомогою теплого повітря.

Як вивести чорнило кулькової ручки з одягу в залежності від типу тканини

Як вивести чорнило з одягу / Фото: pixabay.com

Перед тим, як виводити чорнило з одягу, необхідно перевірити, з якого матеріалу виготовлена річ. Це допоможе уникнути додаткових дій та пошкодження тканини.

Отже, які бувають типи тканини і як з них виводити чорнило:

Льон, бавовна та синтетика - ці матеріали вважаються невибагливими, а тому виводити чорнильні плями досить просто. Можна використовувати будь-які способи, крім дуже агресивних. Наприклад, ефективними вважаються: молоко, спирт, лимонний сік, аміак, скипидар.

Шовк, вовна і інші делікатні матеріали - після деяких речовин такий одяг може бути повністю зіпсований, а тому краще зупинитися на гірчиці й соді.

Шкіра - в цьому випадку можна застосовувати найрізноманітніші речовини: сольові розчини, ластик, косметичні креми, гліцерин, аміак, спирт, лак для волосся тощо. Але якщо ви не знаєте, як вивести чорнило з куртки, краще спробувати речовину на непомітному місці, інакше можна пошкодити всю річ.

Штучна шкіра - вона дуже чутлива, тому для її очищення можна використовувати лише мильні розчини, лимонну кислоту або сіль.

Джинсова тканина - допускається використовувати мило, розведене у воді, оцет, суміш перекису водню з нашатирним спиртом, спирт.

Також варто окремо зазначити, як вивести чорнило з білого одягу. В цьому випадку не можна використовувати засоби, які здатні зробити речі жовтого кольору. А на яскравому одязі заборонено застосовувати спиртові розчини, тому що може з'явитися бліда пляма.

12 народних засобів, як вивести чорнило з одягу

Тепер можна більше розповісти про кожен окремий засіб для очищення тканини від чорнильних плям:

Скотч та ластик - якщо чорнильна пляма з'явилася на виробах з натуральної шкіри, що потрібно зробити - приклеїти смужку скотча на пляму, а потім різко відірвати. Якщо під руками лише ластик, ним можна протерти пляму. Мильний розчин - у процесі миття варто бути дуже акуратними, щоб верхні шари тканини не пошкодилися. Що робити - розчинити у воді подрібнене господарське мило (щоб вийшла злегка густа і каламутна суміш), нанести легкими рухами за допомогою губки, а потім випрати. Сіль із мильним розчином - мильний розчин в цьому випадку матиме роль підсилювача. Спочатку ним намочують чорнильну пляму, потім зверху посипають сіллю і залишають на 2 години. Протирають місце сухою серветкою і промивають. Лимонний сік - такий метод зазвичай використовують, коли потрібно дізнатися, як вивести чорнило з білого одягу. Однак робити це варто дуже обережно. Сік одного лимона вичавити, змішати з сіллю (повинна вийти густа кашка), нанести на пів години на пляму, потім одяг випрати. Сода - такий спосіб допоможе вивести чорнило з делікатної тканини. Сода змішується з водою, щоб отримати густу кашку. Намастити нею всі сліди від ручки. Зачекати 10 хвилин. Потім промити одяг теплою водою. Гірчиця - цей метод дає чудовий результат і не шкодить навіть делікатним тканинам. На плями насипте достатню кількість сухого гірчичного порошку, через 1 добу заперіть їх теплою водою. Молоко - його потрібно спочатку підігріти, потім вилити до ємності і покласти всередину річ із плямою. Зачекати пів години, витягнути і випрати. Також можете використовувати кисломолочний продукт. Його потрібно на 15 хвилин нанести на пляму. Спеціальні засоби - їх варто застосовувати лише за інструкцією. Зазвичай засіб наливають на пляму, чекають визначений час, а потім перуть у пральній машинці з кондиціонером. Перекис водню та нашатирний спирт - суміш із цих двох речовин найбільш ефективна, якщо потрібно вивести чорнило з одягу зі щільної бавовни. Потрібно змішати дві чайні ложки перекису та нашатирного спирту, вилити на плями, дати увібратися та почекати кілька хвилин. Потім річ випрати. Оцет - для делікатних тканин цей спосіб непридатний. Що потрібно робити: розігріти оцтову кислоту до 60 градусів, обробити всі плями і залишити на 15 хвилин. Випрати одяг. Гліцерин та спирт - обидва компоненти потрібно змішати в однаковій кількості, обробити всі плями (потрібно сильно втирати суміш), потім випрати річ. Рекомендується також обробити одяг кондиціонером, щоб не залишилося неприємного запаху. Нашатирний спирт - нашатир треба розвести у воді (1 столова ложка на 200 мл) та підігріти. Потім у розчині змочити ватний диск і прикласти до плями. Попрасувати річ праскою. Випрати, як зазвичай.

Незвичайні способи, як вивести чорнило з тканини

Як вивести чорнило з тканини / Фото: Pexels

Якщо перераховані варіанти не дали результату, можна застосувати вдома й кілька незвичайних способів:

скипидар - ватяну паличку промокнути у рідині, нанести на пляму;

косметичний крем - нанести на сліди від кулькової ручки, протерти за допомогою губки;

лак для волосся - побризкати на проблемні зони, протерти сухою серветкою, за необхідності повторити;

гас або бензин - змоченою ганчіркою протерти плями, змити соляною кислотою;

сірникова голівка - розкришити кілька сірників, нанести на плями, розтерти руками легкими рухами;

парафін - нанести на пляму, зачекати кілька хвилин, потім речовину зняти.

Варто звернути увагу, що такі способи можуть пошкодити одяг, тому використовувати їх потрібно лише в крайньому разі.