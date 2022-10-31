Как вывести чернила из одежды: от скотча до молока

Чернильные пятна остаются на одежде довольно часто. Особенно у детей, когда они начинают ходить в школу. И тогда возникает вопрос: как вывести чернила из одежды? Читайте о разных способах в материале ТСН.ua.

Что сделать в первую очередь

Сначала нужно подготовить поверхность. Для этого загрязненное место необходимо подержать в воде в течение 10-15 минут. Если таковой способности нет, нужно хотя бы протереть его при помощи влажной салфетки. Обратите внимание, лучше брать такие салфетки, содержащие спирт. Когда пятно размокнет, его будет проще вывести из волокон ткани.

Также существуют общие рекомендации:

чернильное пятно лучше обрабатывать, пока оно свежее;

не трите и не размазывайте чернила;

не следует ополаскивать теплой или горячей водой и сушить с помощью теплого воздуха.

Как вывести чернила шариковой ручки из одежды в зависимости от типа ткани

Как вывести чернила из одежды / Фото: pixabay.com

Перед тем, как выводить чернила из одежды, необходимо проверить, из какого материала сделана вещь. Это поможет избежать дополнительных действий и повреждения ткани.

Итак, какие бывают типы ткани и как из них выводить чернила:

Лен, хлопок и синтетика – эти материалы считаются неприхотливыми, а потому выводить чернильные пятна достаточно просто. Можно использовать любые способы, кроме очень агрессивных. К примеру, эффективными считаются: молоко, спирт, лимонный сок, аммиак, скипидар.

Шелк, шерсть и другие деликатные материалы – после некоторых веществ такая одежда может быть полностью испорчена, а потому лучше остановиться на горчице и соде.

Кожа — в этом случае можно применять самые разные вещества: солевые растворы, ластик, косметические кремы, глицерин, аммиак, спирт, лак для волос и т.д. Но если вы не знаете, как вывести чернила из куртки, лучше попробовать вещество на незаметном месте, иначе можно повредить всю вещь.

Искусственная кожа – она очень чувствительна, поэтому для ее очищения можно использовать только мыльные растворы, лимонную кислоту или соль.

Джинсовая ткань – допускается использовать мыло, разведенное в воде, уксус, смесь перекиси водорода с нашатырным спиртом, спирт.

Также стоит особо отметить, как вывести чернила из белой одежды. В этом случае нельзя использовать средства, способные сделать вещи желтого цвета. А на яркой одежде запрещено применять спиртовые растворы, потому что может появиться бледное пятно.

12 народных средств, как вывести чернила из одежды

Теперь можно больше рассказать о каждом отдельном средстве для очистки ткани от чернильных пятен.

Скотч и ластик – если чернильное пятно появилось на изделиях из натуральной кожи. Что нужно сделать – приклеить полоску скотча на пятно, а затем резко оторвать. Если под руками только ластик, им можно протереть пятно. Мыльный раствор – в процессе мытья следует быть очень аккуратными, чтобы верхние слои ткани не повредились. Что делать – раствори в воде измельченное хозяйственное мыло (чтобы получилась слегка густая и мутная смесь), нанести легкими движениями с помощью губки, а затем постирать. Соль с мыльным раствором – мыльный раствор в этом случае выступит в роли усилителя. Сначала им намачивают чернильное пятно, затем сверху посыпают солью и оставляют на 2 часа. Протирают место сухой салфеткой и промывают. Лимонный сок – такой метод обычно используют, когда нужно узнать, как вывести чернила из белой одежды. Однако делать это следует очень осторожно. Сок одного лимона выжать, смешать с солью (должна получиться густая кашица), нанести на полчаса на пятна, затем одежду постирать. Сода – такой способ поможет вывести чернила из деликатной ткани. Сода смешивается с водой, чтобы получить густую кашицу. Смазать ею все следы от ручки. Подождите 10 минут. Затем промыть одежду теплой водой. Горчица – этот метод дает отличный результат и не вредит даже деликатным тканям. На пятна посыпьте достаточное количество сухого горчичного порошка, через 1 день замойте их теплой водой. Молоко – его нужно сначала подогреть, затем вылить в емкость и положить внутрь вещь с пятном. Подождать полчаса, вытащить и постирать. Также можно использовать кисломолочный продукт. Его нужно на 15 минут нанести на пятно. Специальные средства – их следует применять только по инструкции. Обычно средство наливают на пятно, ждут определенное время, а затем стирают в стиральной машинке с кондиционером. Перекись водорода и нашатырный спирт – смесь из этих двух веществ наиболее эффективна, если нужно вывести чернила из одежды из плотного хлопка. Нужно смешать две чайные ложки перекиси и нашатырного спирта, вылить на пятна, дать впитаться и подождать несколько минут. Потом вещь стирают. Уксус – для деликатных тканей этот способ непригоден. Что нужно делать: разогреть уксусную кислоту до 60 градусов, разделать все пятна и оставить на 15 минут. Выстирать одежду. Глицерин и спирт – оба компонента нужно смешать в одинаковом количестве, обработать все пятна (нужно сильно втирать смесь), затем выбрать вещь. Рекомендуется также обработать одежду кондиционером, чтобы не осталось неприятного запаха. Нашатырный спирт – нашатырь нужно развести в воде (1 столовая ложка на 200 мл) и подогреть. Затем в растворе смочить ватный диск и приложить к пятну. Погладить вещь утюгом. Постирать как обычно.

Необычные способы, как вывести чернила из ткани

Как вывести чернила из ткани / Фото: Pexels

Если перечисленные варианты не принесли результата, можно применить дома и несколько необычных способов:

скипидар – ватную палочку промокнуть в жидкости, нанести на пятно;

косметический крем – нанести на следы от шариковой ручки, протереть с помощью губки;

лак для волос – попрыгать на проблемные зоны, протереть сухой салфеткой, при необходимости повторить;

керосин или бензин – смоченной тряпкой протереть пятна, смыть соляной кислотой;

спичечная головка – раскрошить несколько спичек, нанести на пятна, растереть руками легкими движениями;

парафин – нанести на пятно, подождать несколько минут, затем вещество снять.

Следует обратить внимание, что такие способы могут повредить одежду, поэтому использовать их нужно только в крайнем случае.