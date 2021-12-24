За 2 роки "Великого будівництва" в Україні відновлено вже понад 40% основних доріг –Зеленський

За 2 роки "Великого будівництва" в Україні відновлено вже понад 40% основних доріг –Зеленський

Відремонтовано та збудовано понад 500 мостів та мостових переходів.

За 2 роки реалізації інфраструктурної програми "Велике будівництво" в Україні було відремонтовано та збудовано вже понад 14 000 км основних доріг.

Про це під час Форуму "Велике будівництво: Дороги та мости" повідомив ініціатор програми Президент Володимир Зеленський.

"Конституція України гарантує свободу пересування. Але це право насправді роками фактично обмежувалося. Відновити дороги, побудувати мости – це було наше завдання", - розповів Зеленський про мету "Великого будівництва".

На сьогодні відновлено вже 14 000 км доріг, що перевищує 40% усієї основної транспортної мережі країни. Також було відремонтовано та збудовано понад 500 мостів та мостових переходів.

Наступного року, за словами президента, розпочнеться масштабна програма модернізації пунктів пропуску на прикордонних переходах. Також незабаром розпочнеться будівництво ще одного великого об'єкту – Київської обхідної дороги. Наразі вже відбувається вибір підрядника.

Успіх програми "Велике будівництво", за словами Зеленського, найбільш наочно ілюструють соціологічні опитування. Кожен третій українець назвав "Велике будівництво" у числі найбільш видатних подій року, що минає, а понад 60% відзначили позитивні зміни за рахунок реалізації програми.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський оголосив про старт масштабного відновлення української залізниці в межах програми "Велике будівництво"