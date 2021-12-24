У лікарні Вінницької області помер чоловік, який вистрибнув із вікна 6 поверху, рятуючись від пожежі

Лікарі також бороться за життя ще однієї постраждалої.

Ще одна жертва пожежі на Вінниччині - у лікарні помер 43-річний працівник готелю, який рятуючись з вогню, стрибнув з вікна.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Заміський готельний комплекс запалав вночі напередодні. У той час всередині було понад пів сотні дітей, що приїхали на спортивні змагання, і троє працівників. Останні, аби не згоріти живцем, вистрибували з вікон шостого поверху. Від отриманих травм на місці загинула 21-річна дівчина, яка працювала кухаркою в готелі. Ще двох - доправили до медиків у тяжкому стані. Чоловік, що отримав травми та опіки, помер сьогодні вночі. Лікарі борються за життя потерпілої жінки. Діти, які були в готелі, не постраждали- їх вчасно вивів надвір тренер.

За попередніми висновками слідства, причиною пожежі стало закорочення електромережі на шостому поверсі. Винною у трагедії слідчі вважають орендаторку готелю. Нібито 46-річна жінка пустила пожильців до корпусу, який не здали в експлуатацію. Їй вже обрали запобіжний захід - два місяці арешту.

Пожежа в Вінницькій області: у лікарні помер 43-річний працівник готелю

Читайте також:

Херсонську області накрила хурделиця: погода продовжить погіршуватись

Завідувач хірургічного відділення лікарні у Чернігівській області збив людину і втік

Як метеозалежним пережити температурні гойдалки з мінімальними болями: поради лікарів