Херсонську області накрила хурделиця: погода продовжить погіршуватись

На в’їзд до Херсона дороги чищені, але все одно їхати більше ніж 40 кілометрів на годину нікому з водіїв не вдається.

В Україну знов прийшли снігопади. В Херсонській області лапатий сніг почав падати вранці, дороги дуже слизькі, оголошене штормове попередження.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Вже рясно падає сніг, його так багато, що видимість обмежена. Авто вимушені рухатись на швидкості 20-30 кілометрів на годину і все одно дорогу через снігопад не видно.

На в’їзд до Херсона дороги чищені, але все одно їхати більше ніж 40 кілометрів на годину нікому з водіїв не вдається. Видимість така погана, що зранку вже сталось 5 аварій у місті і ще одна на трасі. Водії не враховують негоду і не дотримуються дистанції, на слизьких дорогах авто заносить як на ковзанках.

Спецтехніки, майже не видно, але і чистити поки - марна справа. Бо снігу так багато, що він вмить засипає розчищену ділянку. Найкраще взагалі утриматись від поїздок.

Про сніг і ожеледицю синоптики попереджали заздалегідь. Погода і надалі буде погіршуватись. За прогнозом в обід до снігу має додатися дощ. Може бути обледеніння дротів і налипання мокрого снігу.

Погода в Україні: на Закарпатті та в Херсонській області знов почались снігопади

Також вночі захурделило і засніжило на Закарпатті. Там снігочисна техніка не впоралась, вранці багато шляхів опинились заметеними. Більше того: через різке похолодання утворилась ожеледиця. Через це на дорогах виникли кілометрові черги з автомобілів. Аби попередити аварії, на великих транспортних розв’язках чергують правоохоронці. Але тягнучки все одно є, їх фільмують самі водії.

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