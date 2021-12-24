Херсонскую область накрыла метель: погода продолжит ухудшаться

На въезд в Херсон дороги чистые, но все равно ехать более 40 километров в час никому из водителей не удается.

В Украину снова пришли снегопады. В Херсонской области лопатый снег начал падать утром, дороги очень скользкие, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Уже обильно падает снег, его так много, что видимость ограничена. Автомобили вынуждены двигаться на скорости 20-30 километров в час и все равно дорогу из-за снегопада не видно.

На въезд в Херсон дороги чистые, но все равно ехать более 40 километров в час никому из водителей не удается. Видимость так плоха, что утром уже произошло 5 аварий в городе и еще одна на трассе. Водители не учитывают непогоду и не соблюдают дистанцию, на скользких дорогах авто заносит как на катках.

Спецтехники, почти не видно, но и чистить пока – бесполезно. Ибо снега так много, что он мгновенно засыпает расчищенный участок. Лучше вообще воздержаться от поездок.

О снеге и гололеде синоптики предупреждали заранее. Погода и дальше будет ухудшаться. По прогнозу, в обед к снегу должен добавиться дождь. Может быть оледенение проволок и налипание мокрого снега.

Также ночью забурлило и заснежило на Закарпатье. Там снегоочистительная техника не справилась, утром многие пути оказались заметными. Более того: из-за резкого похолодания образовался гололед. Поэтому на дорогах возникли километровые очереди из автомобилей. Чтобы предотвратить аварии, на больших транспортных развязках дежурят правоохранители. Но тянучки все равно есть, их снимают сами водители.

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