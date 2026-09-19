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ТСН у соціальних мережах

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5 бійців могли загинути, але пішов він! Як робот провів пекельну евакуацію з нуля

5 бійців могли загинути, але пішов він! Як робот провів пекельну евакуацію з нуля

5 бійців могли загинути, але пішов він! Як робот провів пекельну евакуацію з нуля

Роботи на війні: вони розміновують території, доправляють боєприпаси, евакуюють поранених і завдають точних ударів по ворогу. В українському війську дедалі масштабніше опановують безпілотні авіаційні комплекси та наземні роботизовані платформи. Як бійці тренуються керувати новітньою технікою та як саме «залізо» змінює тактику сучасного бою — дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Дата публікації
Кількість переглядів
13

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