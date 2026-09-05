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ТСН у соціальних мережах

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8 тисяч грн щомісяця на дитину! Хто і як може отримати?!

8 тисяч грн щомісяця на дитину! Хто і як може отримати?!

8 тисяч грн щомісяця на дитину! Хто і як може отримати?!

Повернення батьків до роботи після народження малюка — це не лише про кар’єру, а й про безпеку дитини та вартість догляду. Саме для цього від початку року Мінсоцполітики запустило програму «єЯсла»: держава щомісяця виплачує батькам 8 тисяч гривень, а родинам, які виховують дитину з інвалідністю, — 12 тисяч. Скільки українських сімей уже скористалися цією можливістю, скільки коштів спрямували на виплати та який реальний попит на послугу? А також — як працює спецрахунок «Турбота про дитину», що дозволяє акумулювати різні види соціальної допомоги? Про все це розпитаємо першу заступницю міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Людмилу Шемелинець. Вона з нами на прямому зв’язку.

Дата публікації
Кількість переглядів
8

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