Балістика за метри від пологового! Людина загинула дорогою в укриття!

Реклама

Двоє загиблих і щонайменше восьмеро потерпілих — такі наслідки нічної масованої атаки ворога по столиці. Чотирьох людей медики ушпиталили, повідомив міський голова Віталій Кличко. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані. Росіяни гатили по Києву балістикою. Руйнування і пожежі фіксують у кількох районах міста. На Подолі уламки ракети впали біля пологового будинку. У медзакладі пошкоджені вікна та частина фасаду будівлі. Серед пацієнтів, попередньо, потерпілих немає. Також пошкоджений клініко-діагностичний центр поруч. Поблизу медзакладу на паркуванні сталося загорання автомобілів. Одна людина загинула на місці. А в Дніпровському районі уламки впали у двір приватної садиби. Будинок частково зруйнований. Пожежу вже ліквідували. Надзвичайники врятували одну людину. На Лівому березі постраждали ще кілька будинків, серед них шістнадцятиповерхівка та адміністративна будівля. Наслідки атаки фіксують і в Солом’янському районі. Там частково зруйновано складські будівлі з подальшим загорянням. Трьох поранених медики забрали до лікарні. Уламки через вікно влетіли і в гуртожиток одного із закладів вищої освіти, де перебували студенти. У мережі також поширюють світлину бойової частини ракети, попередньо, «Іскандера». Вона впала просто посеред двору і не здетонувала. На місці одного з «прильотів» у Подільському районі столиці працює кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. У неї дізнаємося подробиці та наслідки нічної російської атаки.