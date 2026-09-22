Чим ми дихаємо після прильотів? Як токсичні пожежі впливають на українців

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Щоденні російські обстріли та масштабні пожежі викидають у повітря тисячі тонн токсичних речовин, важких металів та небезпечного мікродисперсного пилу. Що насправді осідає в наших легенях і ґрунтах, чому згоріла військова техніка стає джерелом тривалого отруєння довкілля та як подібні екологічні катастрофи в інших війнах впливали на спалахи онкології? Кореспондентка ТСН Валентина Доброта разом із лікарями, онкологами та експертами лабораторій дослідила проби повітря після прильотів і з'ясувала, як захистити себе та дітей від невидимої загрози.