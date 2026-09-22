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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
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Чим ми дихаємо після прильотів? Як токсичні пожежі впливають на українців

Чим ми дихаємо після прильотів? Як токсичні пожежі впливають на українців

Чим ми дихаємо після прильотів? Як токсичні пожежі впливають на українців

Щоденні російські обстріли та масштабні пожежі викидають у повітря тисячі тонн токсичних речовин, важких металів та небезпечного мікродисперсного пилу. Що насправді осідає в наших легенях і ґрунтах, чому згоріла військова техніка стає джерелом тривалого отруєння довкілля та як подібні екологічні катастрофи в інших війнах впливали на спалахи онкології? Кореспондентка ТСН Валентина Доброта разом із лікарями, онкологами та експертами лабораторій дослідила проби повітря після прильотів і з'ясувала, як захистити себе та дітей від невидимої загрози.

Дата публікації
Кількість переглядів
4

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