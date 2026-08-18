Чиновники не дотримали обіцянки! Відомий музей виселяють! Що сталося?!

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Об'єднували митців, організували сотні виставок і фестивалів, а тепер опинилися під загрозою виселення. На Чернігівський музей сучасного мистецтва «Пласт-Арт» подали до суду: заклад вчасно не подовжив оренду приміщень, тож тепер має з них виїхати. У колективі рішенням спантеличені, адже запевняють, що ці площі ремонтували власним коштом іще 25 років тому й досі справно сплачують і оренду, і комірне. Ба більше, місцеві посадовці нібито усно обіцяли, що все буде гаразд. Чи є шанс у музею залишитися — вивчала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.