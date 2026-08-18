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ТСН у соціальних мережах

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Чиновники не дотримали обіцянки! Відомий музей виселяють! Що сталося?!

Чиновники не дотримали обіцянки! Відомий музей виселяють! Що сталося?!

Чиновники не дотримали обіцянки! Відомий музей виселяють! Що сталося?!

Об'єднували митців, організували сотні виставок і фестивалів, а тепер опинилися під загрозою виселення. На Чернігівський музей сучасного мистецтва «Пласт-Арт» подали до суду: заклад вчасно не подовжив оренду приміщень, тож тепер має з них виїхати. У колективі рішенням спантеличені, адже запевняють, що ці площі ремонтували власним коштом іще 25 років тому й досі справно сплачують і оренду, і комірне. Ба більше, місцеві посадовці нібито усно обіцяли, що все буде гаразд. Чи є шанс у музею залишитися — вивчала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Дата публікації
Кількість переглядів
7

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