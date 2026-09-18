Де могили Хмельницького та Сагайдачного?! Сенсаційні знахідки і слід російських спецслужб

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Де насправді спочивають творці української державності та війська – гетьмани Богдан Хмельницький та Петро Конашевич-Сагайдачний? Десятиліттями в офіційних довідниках їхні поховання називали "втраченими", однак сучасні дослідження георадарами доводять: підземні склепи збереглися і в Суботові на Черкащині, і просто під асфальтом на Подолі в Києві.

Чому ж тоді розкопки роками блокуються, а на місцях унікальних знахідок з'являються свіжі латки з асфальту та приватні паркани? Який стосунок до земель заповідника має російський агент, навіщо керівник зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін перед вторгненням готував власні розкопки могили Хмельницького і чи поверне Україна своїх святих покровителів до Національного пантеону? Дивіться резонансне розслідування журналістки ТСН Неллі Ковальської.