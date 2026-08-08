Додатку “Армія+” 2 роки: що вже доступно для військових у смартфоні

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Цифра на заміну паперовій бюрократії. 2 роки сьогодні виповнюється застосунку «Армія+». Свого часу Міністерство оборони разом із Центром масштабування технологічних рішень при Генеральному штабі ЗСУ створювали додаток як помічника, який спростить життя військовослужбовцям. І за цей час він став одним із ключових цифрових інструментів для захисників. Застосунок дозволяє отримувати послуги за кілька хвилин, без купання в паперах чи збору нескінченних довідок. Подати рапорти, оформити відпустку, переведення, отримати довідки чи витяги без складних погоджень і черг, як це відбувалося раніше. Є там також і знижки спеціально для захисників від державних та приватних компаній. А цього літа захисники отримали в додатку ще й цифровий документ військовослужбовця. Він матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий. І найголовніше — усі цифрові документи та сервіси максимально захищені. До того ж еволюція «Армії+», кажуть розробники, триватиме й надалі. З нами на зв'язку Мстислав Банік — заступник Міністра оборони України.