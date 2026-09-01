Екснардеп Микитась у СІЗО: чи знайде він 30 млн грн на заставу?

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Екснардеп та забудовник Максим Микитась залишається під вартою: Апеляційна палата ВАКС відмовилася зменшувати заставу у 30 мільйонів гривень. Поки підозрюваний заявляє про відсутність коштів та нарікає на численні кримінальні провадження, прокурори наполягали на ще суворішому заході, вказуючи на мільйонні статки родини. Усі деталі резонансного засідання та чи вийде фігурант справи "Форест Гамп" на волю – дивіться у репортажі журналіста ТСН Олександра Романюка.