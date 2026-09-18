ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
4

Які ліки терміново потрібно купити: правда про дефіцит і стрибок цін після ударів РФ

Які ліки терміново потрібно купити: правда про дефіцит і стрибок цін після ударів РФ

Які ліки терміново потрібно купити: правда про дефіцит і стрибок цін після ударів РФ

Росія завдала ударів по найбільших фармацевтичних складах України: лише за вересень знищено щонайменше чотири великі логістичні центри, а збитки сягають мільярдів гривень. Це вже вдарило по роздрібній торгівлі – з аптек тимчасово зникають окремі життєво необхідні препарати, зокрема гормональні засоби для людей із хронічними недугами.

Чи переростуть точкові перебої у глобальний дефіцит ліків? На скільки можуть злетіти ціни через перебудову логістики та як влада планує стабілізувати ринок за досвідом 2022 року? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич зібрала коментарі посадовців, експертів і фармацевтів. Дивіться, які препарати варто мати в запасі на 2-3 місяці та чому не слід піддаватися загальній паніці.

Дата публікації
Кількість переглядів
4

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie