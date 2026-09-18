Які ліки терміново потрібно купити: правда про дефіцит і стрибок цін після ударів РФ

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Росія завдала ударів по найбільших фармацевтичних складах України: лише за вересень знищено щонайменше чотири великі логістичні центри, а збитки сягають мільярдів гривень. Це вже вдарило по роздрібній торгівлі – з аптек тимчасово зникають окремі життєво необхідні препарати, зокрема гормональні засоби для людей із хронічними недугами.

Чи переростуть точкові перебої у глобальний дефіцит ліків? На скільки можуть злетіти ціни через перебудову логістики та як влада планує стабілізувати ринок за досвідом 2022 року? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич зібрала коментарі посадовців, експертів і фармацевтів. Дивіться, які препарати варто мати в запасі на 2-3 місяці та чому не слід піддаватися загальній паніці.