Іловайська трагедія: 12 років потому. Що сталося насправді?

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Завтра в Україні — День пам'яті полеглих захисників: чи не в усіх містах організовують жалобні заходи та молебні. На Михайлівській площі біля Стіни пам'яті вже також тривають приготування. Там відкрили традиційну виставку світлин про вихід з Іловайська. Адже саме ця трагедія, що сталася 2014 року, передувала започаткуванню цієї пам'ятної дати. В експозиції можна побачити фотографії українських кореспондентів, які фіксували бої в оточеному росіянами місті влітку 12 років тому та спробу виходу захисників так званим «зеленим коридором». Туди ж, до Стіни пам'яті, вже привезли соняшники — саме ці квіти стали символом Іловайської трагедії.