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ТСН у соціальних мережах

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Відео
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160

Метро «Чернігівська» після влучання зняли на відео

Метро «Чернігівська» після влучання зняли на відео

Метро «Чернігівська» після влучання зняли на відео

Після балістичної атаки у Києві 19 жовтня зазнала пошкоджень станція метро «Чернігівська». Журналісти Укрінформ зняли руйнування на відео. Раніше міський голова столиці Віталій Кличко повідомив про пошкодження однієї зі станцій метрополітену на лівому березі Києва. Через падіння уламків неподалік станції стався розрив ходової та контактної рейок, що позначилося на роботі метрополітену. У зв’язку з пошкодженнями рух червоною лінією метро було змінено. Наразі поїзди курсують між станціями «Академмістечко» та «Дарниця», тоді як «Чернігівська» і «Лісова» тимчасово не працюють.  

Дата публікації
Кількість переглядів
160

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