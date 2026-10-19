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ТСН в социальных сетях

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Категория
Видео
Количество просмотров
421

Метро «Черниговская» после попадания сняли на видео

Метро «Черниговская» после попадания сняли на видео

Метро «Черниговская» после попадания сняли на видео

После баллистической атаки в Киеве 19 октября получила повреждения станция метро «Черниговская». Журналисты Укринформ сняли разрушения на видео. Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил о повреждении одной из станций метрополитена на левом берегу Киева. Из-за падения обломков недалеко от станции произошел разрыв ходовой и контактной рельсов, что сказалось на работе метрополитена. В связи с повреждениями движение по красной линии метро было изменено. Поезда курсируют между станциями «Академгородок» и «Дарница», тогда как «Черниговская» и «Лесная» временно не работают.

Дата публикации
Количество просмотров
421

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